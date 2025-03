PSG : Un duo de choc à Paris pour 0€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le secteur de jeu que le PSG cherchera à renforcer en priorité sera la défense. Et pour cause, derrière la charnière Marquinhos-Pacho, Luis Enrique a peu d'options viables, ce qui devrait pousser le club parisien à se renforcer dans le secteur défensif l'été prochain. Dans cette optique, le PSG pourrait bien regarder du côté de Liverpool.

Depuis l'été 2023 et le changement de projet, le PSG s'est bâti un tout nouvel effectif qui semble de plus en plus complet. Néanmoins, plusieurs ajustements seront attendus lors du prochain mercato estival, notamment dans le secteur défensif afin d'offrir une concurrence solide à la paire Marquinhos-Pacho, tout en anticipant la succession du Brésilien.

Le PSG lâche 100M€ pour Van Dijk ?

Dans cette optique, Anfield Watch révèle que le PSG a proposé 80M€ sur un deux ans à Virgil Van Dijk qui pourrait également se voir offrir une prime à la signature de 20M€. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur de Liverpool doit donc prendre une décision.

Konaté également ciblé ?

Tout comme Ibrahima Konaté, qui se retrouve dans la même situation contractuelle que son coéquipier. Et toujours d'après Anfield Watch, le PSG aurait également fait une proposition à l'international français. Par conséquent, le club parisien chercherait à s'offrir la charnière centrale de Liverpool sans débourser la moindre indemnité de transfert.