PSG : Une offre à 100M€ est partie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà concentré sur le futur mercato estival, le PSG flaire les bons coups. Dans cette optique, la piste menant à Virgil Van Dijk circule depuis plusieurs semaines, et l'image de sa discussion avec Luis Campos dans les travées d'Anfield n'a pas manqué de faire réagir. Visiblement, le PSG aurait même déjà dégainé une première offre pour le défenseur central de Liverpool dont le contrat arrive à échéance en juin.

Focalisé sur une fin de saison qui peut s'annoncer fantastique, le PSG surveille en parallèle le marché des transferts afin d'anticiper son recrutement estival. Dans cette optique, l'arrivée d'un défenseur central pourrait être étudiée afin d'offrir une vraie concurrence à Marquinhos.

PSG : Luis Enrique réclame une énorme signature en public !

➡️ https://t.co/YLDEBpeyOD pic.twitter.com/O6V8FBaFnq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) March 18, 2025

Le PSG a fait une offre à Van Dijk ?

Et ces derniers jours, un nom revenait avec insistance à savoir celui de Virgil Van Dijk. Il faut dire que la discussion entre le défenseur de Liverpool et Luis Campos dans les travées d'Anfield n'est pas passée inaperçue. Et selon les informations d'Anfield Watch, un média proche des Reds, le PSG aurait même dégainé une offre pour le joueur dont le contrat s'achève en juin prochain. Il s'agirait d'une proposition de 80M€ pour un contrat de deux ans, assorti d'une prime à la signature estimée à 20M€.

Vague de départs à Liverpool ?

Au total, il s'agirait donc bien d'une offre avoisinant les 100M€ pour Virgil Van Dijk. D'ailleurs, Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Ibrahima Konaté sont la même situation contractuelle et pourraient donc quitter Liverpool cet été.