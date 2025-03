PSG - Barcola insulté : Riolo pousse un coup de gueule !

Amadou Diawara

Alors qu'Adrien Rabiot et sa famille ont été insultés au Parc des Princes dimanche soir, Jules Koundé a tenu à prendre sa défense en conférence de presse. Un geste loué par Daniel Riolo sur les réseaux sociaux. Taclé par un internaute sur le cas Bradley Barcola au Groupama Stadium, le journaliste français a poussé un coup de gueule.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a créé la surprise en signant à l'OM le 17 septembre. Se sentant trahi par le Duc, des supporters parisiens l'ont pris en grippe au Parc des Princes. En effet, Adrien Rabiot et sa famille ont été victimes d'insultes ce dimanche soir.

Au moins 10 fois depuis lundi il a été fait référence au stade à Lyon

Mais quand on est au choix sourd, bête ou malhonnête… ou les 3 à la fois, alors on fait comme si on savait pas — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 19, 2025

«T’es le plus gros clown qui existe»

Révolté par l'attitude de ces fans du PSG envers Adrien Rabiot, Jules Koundé a tenu à faire passer un message clair. « Les limites ont clairement été franchies, c'est inacceptable », a déclaré le défenseur de l'équipe de France en conférence de presse. Un message que Daniel Riolo a validé sur son compte X.

«Quand on est au choix sourd, bête ou malhonnête…»

En réponse au post de Daniel Riolo sur X, un internaute s'est insurgé. En effet, il reproche au journaliste français d'avoir oublié Bradley Barcola, insulté au Groupama Stadium de l'OL. « Bizarrement les limites n’ont pas été franchies quand on insultait la daronne (mère) de Barcola à Lyon ? Mmmh, j’ai ma petite théorie Daniel Riolo. T’es le plus gros clown qui existe sur ce réseau, et tu continues chaque année à évoluer dans la connerie c’est stupéfiant », a-t-il pesté. Dans la foulée, Daniel Riolo a tenu à mettre les points sur les i : « Au moins 10 fois depuis lundi, il a été fait référence au stade à Lyon. Mais quand on est au choix sourd, bête ou malhonnête… ou les 3 à la fois, alors on fait comme si on savait pas ».