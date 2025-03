Ramadan : La punchline du PSG sur le cas Dembélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est un véritable marronnier. Chaque année, une polémique éclot dans le football français en période de ramadan en raison du jeûne des joueurs musulmans. Le week-end dernier, le fait que certains joueurs ayant pris part au match Angers - Monaco aient fait une pause pour la rupture du jeûne a fait réagir la classe politique française. Loin des polémiques, Fabian Ruiz a évoqué la version tout aussi impressionnante d’Ousmane Dembélé sous ramadan.

Régulièrement, en période de ramadan, des polémiques refont surface dans le football français. Et pour cause, contrairement à d’autres pays du gratin du football européen, la Fédération française de football interdit les interruptions de matchs pour que les joueurs qui jeûnent puissent s’hydrater et s’alimenter au moment de la rupture du jeûne en question.

L’épisode Himad Abdelli fait enrager Laurent Wauquiez

Le dernier exemple polémique en date remonte à samedi dernier pendant Angers - Monaco (0-2) où des joueurs ont profité de la blessure d’Himad Abdelli pour casser leur jeûne. Une décision qui a irrité Laurent Wauquiez, chef des députés du parti Les Républicains sur son compte X avec le message suivant. « Match de foot interrompu à cause du ramadan : inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports doit faire respecter la laïcité ».

«Il mange peu à cause du Ramadan, mais la vérité c'est qu'il est dans une dynamique incroyable»

Sur le plan sportif, rien à voir avec la polémique du week-end dernier à Angers, Fabian Ruiz a évoqué les performances stellaires d’Ousmane Dembélé ces dernières semaines et plus particulièrement depuis le début du mois de jeûne du ramadan. Son alimentation a bien évidemment changé, mais sa dynamique pas du tout. De quoi impressionner Fabian Ruiz, coéquipier du champion du monde au PSG.

« Qu’est-ce que Dembélé mange pour être aussi clinique ? [Rires]. Maintenant, il mange peu à cause du Ramadan, mais la vérité c'est qu'il est dans une dynamique incroyable, et pas seulement avec le ballon. Sans le ballon, il montre aussi que c'est un footballeur très intelligent, qui presse bien et qui donne tout sur le terrain. Il récolte les fruits de ses efforts. Au final, tant de travail... les buts sont venus à lui, mais il nous apporte bien plus ». a assuré le milieu de terrain du Paris Saint-Germain à Marca.