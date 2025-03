Scandale Rabiot - PSG : Ils le dégoûtent du football !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le sport a une nouvelle fois laissé place à la polémique. Ce mardi, il n'est pas question de la victoire du PSG sur l'OM (3-1), mais bien des banderoles insultantes déployées par les ultras parisiens. Ces dernières heures, Véronique Rabiot a pris la parole pour dénoncer le silence assourdissant des associations. Un discours qui a profondément touché le journaliste Fred Hermel.

La polémique est totale après le déploiement de banderoles insultantes lors du Classique entre le PSG et l’OM dimanche. Pris à partie, Adrien Rabiot et sa mère ont exprimé leur dégoût sur les réseaux sociaux et au micro de nombreux médias.

Véronique Rabiot désemparée

« Personne ne s’est excusé mais ce ne sont pas des excuses qu’il faut, c’est faire bouger les choses, faire en sorte que ça ne se reproduise pas, qu’il y ait des vraies sanctions. Parce qu’on dit avant le match: ‘S’il y a des insultes, on arrête le match’, mais en fait ça n’arrive jamais. Il n’y a pas de sanction. Ça m’a surpris que personne n’intervienne après le match. Les gens qui étaient sur place, il y a des journalistes, il y a du monde et personne n’intervient. Ça n’intéresse personne » a confié la mère du milieu de terrain marseillais, qui déplore le manque de soutiens et l’absence de sanctions durant la rencontre dimanche.

« C’est lamentable »

Ces dernières heures, le clan Rabiot a reçu, toutefois, plusieurs marques d’affection de la part de la Ministre des Sports, de Daniel Riolo, mais aussi de Fred Hermel. Sur le plateau d’Estelle Midi sur RMC, l’ancien correspondant à Madrid a laissé éclater sa colère et sa peine après le spectacle proposé par le public du Parc des Princes. « J’aime le football depuis Séville 1982. Et là, ils sont en train de me dégoûter du foot que j’aime tant ! Je n’en peux plus. J’étais à l’antenne lorsque l’on a reçu Véronique Rabiot, elle m’a touché, c’était très fort. Elle était dépitée, elle n’en pouvait plus. C’est lamentable. Il y a une complaisance avec les ultras qui est insupportable » a lâché Hermel.