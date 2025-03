Transfert au PSG : Air France vend la mèche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui consultant, David Ginola a joué au PSG de 1992 à 1995. Ensuite, il avait poursuivi sa carrière en Angleterre, en filant à Newcastle. Un transfert que Pierre Ménès avait d’ailleurs révélé. Un scoop que le journaliste avait d’ailleurs obtenu en usant de malice. Et c’est notamment grâce à Air France qu’il a pu avoir l’information. Explications.

Si David Ginola a débuté sa carrière en France, c’est en Angleterre que ça s’est terminé pour lui. Et c’est en 1995 qu'il a traversé la Manche. A l’époque, il avait alors quitté le PSG pour rejoindre Newcastle. Un transfert dont se souvient très bien Pierre Ménès puisque c’est lui qui l’avait révélé dans la presse. Et sur sa chaine Youtube, il est revenu sur les coulisses de son scoop sur Ginola.

« J’appelle Air France… »

« Il y a le départ de Ginola, qui part en grande partie en raison d’une incompatibilité d’humeur avec Luis Fernandez. Et on ne sait pas trop où va Ginola. Je ne sais plus comment j’arrive à savoir qu’il a un contact avec Newcastle. Rocheateau était son agent. J’appelle Air France, je me fais passer pour Rocheteau en disant : « Je voudrais bien vérifier que ma secrétaire a réserver mon vol pour demain » », raconte d’abord Pierre Ménès.

« Un des bons coups transfert de ma carrière »

Le journaliste poursuite ensuite sur ce transfert de David Ginola : « Effectivement, Air France me dit que je suis confirmé pour le vol de demain. Je savais que Rocheteau allait à Newcastle le lendemain donc je titre « Ginola fonce vers Newcastle ». Ginola à Newcastle, c’est un des bons coups transfert de ma carrière qui a compensé pas mal de merdes que j’ai pu faire comme Djetou à Barcelone ».