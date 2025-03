Didier Deschamps au PSG, c’est bel et bien possible !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre Didier Deschamps et l’équipe de France, ça va s’arrêter après la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur a d’ores et déjà annoncé son futur départ et son avenir est au coeur des discussions. Dernièrement, Deschamps avait notamment laissé la porte ouverte pour entraîner le PSG. Un scénario qu’il ne faudrait clairement pas négliger visiblement.

C’est à la surprise générale que dernièrement Didier Deschamps avait annoncé qu’il quitterait son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Une sortie qui a forcément fait beaucoup de bruit. Alors que les débats ont déjà commencé pour celui qui lui succèdera sur le banc des Bleus, l’avenir de Deschamps est également soumis aux rumeurs. Et même lui avait alimenté tout cela en laissant la porte ouverte à la possibilité d’entraîner le PSG à l’avenir.

« Il est largement prématuré d'imaginer la future destination du sélectionneur »

Verra-t-on Didier Deschamps sur le banc du PSG dans les années à venir ? La question a été posée à Harold Marchetti, journaliste pour Le Parisien. Et à ce propos, il a confié sur l’avenir du sélectionneur de l’équipe de France : « Il est largement prématuré d'imaginer la future destination du sélectionneur. Avec son staff, celui-ci va mettre toute son énergie pour d'abord accéder au final Four de la Ligue des nations, puis se qualifier pour la phase finale du Mondial 2026. Je vais vous dire : Deschamps et Mbappé partagent la même ambition de tricoter une troisième étoile sur le maillot des Bleus ».

« Le PSG peut en faire partie »

« Il y aura un après 2026 pour le technicien. Une autre vie. Je l'imagine mal reprendre une sélection même moyennant un pont d'or. En revanche, il prêtera vraisemblablement une oreille attentive aux propositions de clubs prestigieux. Il ne devrait pas manquer de prétendants. Le PSG peut en faire partie. Il ne faut jamais insulter l’avenir », a-t-il poursuivi sur l’avenir de Didier Deschamps. Affaire à suivre…