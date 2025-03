Départ de Mbappé : L’annonce surprise du PSG…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté du Paris Saint-Germain, il a été question d’un remodelage d’effectif suite au départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé au Real Madrid. Cinq recrues ont été intégrées au groupe de Luis Enrique depuis avec Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia notamment dans la partie défensive. Et le pari de performance pris par l’entraîneur espagnol commence à être gagnant. Fabian Ruiz a mis les pieds dans le plat.

Dès lors que le rideau était tombé sur la saison 2023/2024, sonnant le glas de l’aventure de sept saisons de Kylian Mbappé au PSG, Luis Enrique assurait que l’équipe qu’il entraîne sera meilleure lors de l’exercice suivant quand bien même le meilleur buteur de l’histoire du club et de la saison en question avec ses 44 réalisations ne fera plus partie de l’équation.

Le PSG meilleur sans Kylian Mbappé ? C’était le pari de Luis Enrique !

Et au vu des récentes performances du PSG tant en Ligue des champions qu’en Ligue 1, toujours invaincu en championnat avec une bonne dynamique en Europe, le temps donne de plus en plus raison à Luis Enrique. Membre devenu plus qu’important de son milieu à trois aux côtés de Vitinha et de Joao Neves, Fabian Ruiz s’est confié à Marca sur les propos énoncés par l’entraîneur espagnol concernant les forces du Paris Saint-Germain décuplées sans Kylian Mbappé parti au Real Madrid.

«L’équipe n'en souffre pas»

« C'est son opinion. Nous sommes une équipe et tous les attaquants nous apportent beaucoup, aussi bien offensivement que défensivement. C'est ce que le coach nous demande : attaquer tout en défendant en bloc. Ne pas le faire est impensable, car si on ne le fait pas, on ne joue pas. Nous avons un grand effectif et quand quelqu'un entre, l'équipe n'en souffre pas ». a confié Fabian Ruiz au quotidien madrilène dans le cadre du rassemblement auquel il a pris part avec La Roja.