Rabiot - PSG : Le jour où tout a basculé…

Adrien Rabiot a vécu une soirée riche en émotions négatives au Parc des princes dimanche dernier. Cible d’insultes déplacées avec sa mère de la part de certains supporters du PSG, le joueur de l’OM a pesté sur son compte Instagram en interpellant notamment le président Nasser Al-Khelaïfi. La rupture entre les deux parties remonte néanmoins à la Coupe du monde 2018 selon RMC Sport...

Dimanche soir, Adrien Rabiot a été témoin d’une vague de haine de la part de certains ultras du Paris Saint-Germain. Le titi parisien qui a rejoint le club historiquement rival du PSG, à savoir l’OM, a été pris pour cible avec sa mère Véronique Rabiot en voyant les textes suivants écrits sur différentes banderoles. « La passion n’a pas d’âge, p*te de mère en fils. Loyauté pour les hommes, trahison pour les p*tes. Telle mère, tel fils ».

«Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis»

Véronique Rabiot a assuré à France Info qu’elle porterait plainte lorsque le joueur de l’OM a réglé ses comptes sur Instagram en ne prenant pas uniquement pour cible les supporters du PSG, mais également le président Nasser Al-Khelaïfi. « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (ndlr Al-Khelaïfi), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas ».

Les problèmes de Rabiot envers le PSG remontent à 2018 !

La rupture entre les supporters du PSG et Adrien Rabiot a pris forme en 2019 lorsqu’il refusait de prolonger son contrat et a été renforcée par son choix de signer à l’OM en septembre dernier. Du point de vue de l’international français, le point de non-retour avait été atteint quelques mois avant sa mise au placard par la direction du Paris Saint-Germain. En effet, lorsqu’il fut inclus dans la liste des réservistes de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2018, qu’il refusait d’intégrer, le PSG n’avait publié qu’un communiqué plutôt neutre comme l’a rappelé RMC Sport ce mardi. Ce qui n’avait pas plu à Adrien Rabiot, se sentant abandonné par ses supérieurs hiérarchiques, creusant le fossé entre son club et lui.