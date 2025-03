Un joueur du PSG balance sur sa relation avec Adrien Rabiot !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Récompensé de ses performances au PSG, Désiré Doué a été appelé en équipe de France. Et ce mardi, il s’est présenté en conférence de presse pour sa grande première. Une intervention devant les journalistes lors de laquelle il a été question du scandale autour d’Adrien Rabiot. L’occasion pour Doué d’évoquer sa relation avec le joueur de l’OM.

On le savait, le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes allait être très chaud. Ça vire toutefois aujourd’hui au scandale. En effet, le joueur de l’OM a été visé lui et sa famille par des banderoles terribles des supporters du PSG. Ça fait donc énormément parler et ça a été le cas ce mardi lors de la conférence de presse de Désiré Doué avec l’équipe de France.

« Bien m’entendre avec Adrien Rabiot »

Joueur du PSG, Désiré Doué était aux premières loges pour assister au traitement réservé à Adrien Rabiot lors du Classique. Qu’en a-t-il pensé ? « Vous m'en demandez beaucoup pour une première. Moi je suis là pour jouer au football, je veux bien m'intégrer et bien m’entendre avec Adrien Rabiot et les autres joueurs afin de performer », a répondu le Parisien.

Le gouvernement condamne les événements

Cette affaire autour d’Adrien Rabiot fait réagir tout le monde, y compris la ministre des Sports. Présente à Clairefontaine ces dernières heures, Marie Barsacq a confié : « Je voulais avoir un mot pour vous Adrien, pour vous témoigner tout mon soutien, celui du ministère et du gouvernement parce que comme Philippe évidemment je condamne fermement les propos, les banderoles ».