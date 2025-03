PSG - Qatar : Riolo balance sur Nicolas Sarkozy !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le Classique entre le PSG et l’OM a été marqué par des banderoles et des chants insultants envers Adrien Rabiot, Daniel Riolo a regretté l’absence de réaction de la LFP et de son président Vincent Labrune. Le journaliste a une nouvelle dénoncé l’influence de Nasser Al-Khelaïfi sur le football français, avec au passage un tacle envoyé à Nicolas Sarkozy.

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur les propos de Véronique Rabiot, qui a confié à L'Équipe que « tout le monde a peur du PSG », pour expliquer le peu de soutien qu’elle a reçu depuis les événements du dimanche lors du Classique. Des propos avec lesquels il est en accord, symptomatiques selon lui de l’influence de Nasser Al-Khelaïfi sur le football français.

« Un ancien président de la République qui lui aussi est un secrétaire particulier de Nasser »

Au cours de sa prise de parole, Daniel Riolo a également envoyé une pique à Nicolas Sarkozy, souvent présent en tribune au côté du président du PSG : « Un ancien président de la République qui lui aussi est un secrétaire particulier de Nasser, qui vient comme un petit fan parce qu’il a son grattage de place dans le carré, parce qu’il vient à chaque match, comme le petit conseiller occulte. »

« Il fait le conseiller de Nasser depuis 10 ans »

« Parce qu’il fait le petit conseiller de Macron, mais il l’écoute un peu moins maintenant, il fait le conseiller de Nasser depuis 10 ans. Tous ces gens qui vont à la becquée derrière Nasser, ils ne valent pas mieux que lui finalement », a ajouté Daniel Riolo.