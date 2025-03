PSG : Deux cracks virés, la menace est lâchée !

Amadou Diawara

Convoqué pour le rassemblement de l'équipe de France du mois de mars, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery ont eu chaud. Arrivés en retard à Clairefontaine, les deux cracks du PSG se sont fait taper sur les doigts par Didier Deschamps. Sur le ton de la plaisanterie, le sélectionneur tricolore a laissé entendre qu'il aurait pu les renvoyer chez eux.

Pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a convoqué quatre joueurs du PSG (cinq si on compte Randal Kolo Muani, actuellement prêté à la Juventus ) : Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué (19 ans). Appelé pour la première fois par le sélectionneur des Bleus, ce dernier aurait pu partir plus tôt que prévu.

Doué et Zaïre-Emery sont arrivés en retard à Clairefontaine

Alors que Didier Deschamps a donné rendez-vous à ses joueurs ce lundi à 16 heures, Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery (19 ans) sont arrivés en retard à Clairefontaine. Sans la clémence de leur sélectionneur, les deux cracks du PSG auraient pu être renvoyés chez eux.

«Il y a des entraîneurs... tu repars tout de suite»

Sur son compte YouTube, la FFF a publié une vidéo où on peut voir Didier Deschamps réprimander Désiré Doué et Warren Zaïre-Emery pour leur retard. S'il utilise le ton de la plaisanterie, le patron de l'équipe de France a tout de même tenu à assoir son autorité auprès de ses joueurs. « Désiré, bonjour, ça va ? T'es arrivé avec Warren (Zaïre-Emery), c'est pour ça que tu es en retard ? C'est 16h, hein! », a lancé Didier Deschamps. « Oui, c'est 16h », a répondu Désiré Doué, avant que son sélectionneur ne rétorque et s'en prenne à Warren Zaïre-Emery : « Ah tu savais ! Et toi (Zaïre-Emery), tu me fais croire que tu ne sais pas ? ». « Si, je savais », a reconnu le numéro 33 du PSG. « Des fois, tu sais, il y a des entraîneurs... tu repars tout de suite. Mais moi, je ne vais pas te faire repartir tout de suite », a prévenu Didier Deschamps, mettant une petite tape sur la nuque de Désiré Doué.