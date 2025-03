Transfert au Real Madrid, un joueur de l’OM se fait embrouiller !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé à l’OM après la Coupe du monde 1998, Robert Pirès a quitté le club phocéen suite à l’Euro 2000 remporté avec l’équipe de France. Et c’est à Arsenal qu’il avait alors posé ses valises. Le fait est que le Real Madrid touchait quasiment au but pour son transfert. C’est finalement Arsène Wenger qui a réussi à faire pencher la balance du côté des Gunners.

Entre 1998 et 2000, Robert Pirès a porté le maillot de l’OM. C’est suite à son aventure sur la Canebière qu’il a ensuite rejoint Arsenal où il a réellement explosé. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment. En effet, à défaut de rejoindre les Gunners, Pirès aurait pu signer au Real Madrid, avec qui l’affaire était bien engagée.

« Wenger me mange le cerveau »

Pour Clique, Robert Pirès a évoqué ce transfert avorté au Real Madrid et comment Arsène Wenger l’avait embrouillé pour signer à Arsenal. « J’avais cette chance de choisir entre le Real Madrid, la Juventus et Arsenal. Tout était pratiquement fait avec le Real et au dernier moment, je change d’avis parce que c’est Arsène Wenger qui me mange le cerveau », explique l’ancien de l’OM.

« Je gagnais plus d’argent avec le Real »

Robert Pirès poursuit ensuite : « Wenger me dit : « Je te veux, je veux que tu viennes chez moi, je vais perdre Overmars, le seul qui peut le remplacer c’est toi ». C’est parti de là, il m’a un peu embrouillé et j’ai changé d’avis au dernier moment. Alors que je gagnais plus d’argent avec le Real Madrid ».