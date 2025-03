De Zerbi : Coup de tonnerre pour son avenir à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà annoncé sur la sellette ces dernières semaines, la situation de Thiago Motta ne s’est pas arrangée avec la large défaite de la Juventus sur la pelouse de la Fiorentina dimanche (3-0). En cas de départ, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a été cité comme un des techniciens ciblés par la Vieille Dame, qui n’aurait pas l’intention de changer d’entraîneur tout de suite.

Bien qu’il se soit engagé jusqu’en juin 2027 l’été dernier, Roberto De Zerbi fait parler de lui en Italie. L’entraîneur de l’OM a été annoncé dans le viseur de deux grands clubs italiens ces dernières semaines, l’AC Milan, où Sergio Conceiçao est arrivé fin décembre, et la Juventus, dirigée par Thiago Motta.

L’avenir de Zerbi relancé par Motta ?

Cinquième au classement de la Serie A, à un point du quatrième, Bologne, la Vieille Dame reste sur deux lourdes défaites, contre l'Atalanta à domicile (0-4) et dimanche dernier sur la pelouse de la Fiorentina (3-0). De quoi remettre en question l’avenir de Thiago Motta, arrivé l’été dernier sur le banc de la Juventus.

La Juventus soutient Motta

Toutefois, selon La Repubblica et le Corriere della Sera, les Bianconeri maintiendraient leur confiance en Thiago Motta, ce qu’ils auraient répété aux joueurs lundi. La Juventus aurait en revanche demandé à son entraîneur de changer ses méthodes de management et de faire preuve d’une plus grande empathie avec son groupe.