Cyclisme : La stratégie de Pogacar pour Milan San Remo dévoilée !

Tadej Pogacar n’a pas fait mystère qu’il mobiliserait chaque début de saison son énergie pour tenter de remporter Milan San Remo, le monument dont il pressent qu’il pourrait être le plus dur à gagner car le plus aléatoire. A quelques jours du départ, certains éléments permettent de déduire quelle sera probablement la stratégie du champion slovène. Explication.

A quelques jours de Milan San Remo, le Team UAE est en pleine réflexion sur la meilleure stratégie à adopter pour Tadej Pogacar. Le statut particulier de la course italienne, pas assez sélective pour que les plus forts fassent une grosse différence et qui peut se gagner ou se perdre en quelques secondes, la rend la plus difficile pour le leader slovène.

« Milan San Remo ? Une course très étrange qui se joue en 5 minutes »

A l’occasion d’un entretien accordé au média Relevo, Joxean Fernandez Matxin, le directeur sportif principal du Team UAE, a clairement pointé du doigt cette difficulté, dans des propos rapportés par cyclingnews.com : « Milan San Remo est une course de six heures, longue de 290 kilomètres, avec une moyenne horaire de 46 km/h, et qui peut se jouer en 5 minutes. Cela en fait une course très étrange, car en l’espace de 5 minutes, beaucoup de coureurs sont au même niveau, et dans beaucoup de cas, ils peuvent être supérieurs à Tadej, qu’il s’agisse de Wout Van Aert, Mathieu Van der Poel, Jonathan Narvaez ou Mads Pedersen. L’an dernier, de nombreux coureurs comme Jasper Philipsen et Michael Matthews étaient présents dans le final, et vous ne pouvez pas exclure un top coureur comme Filippo Ganna cette année. Je pense que cela ne sera pas une surprise si tous les coureurs que je cite se retrouvent à la bagarre dans les cinq minutes clé du Poggio ».

Une stratégie se confirme pour Pogacar

Que déduire des mots de Joxean Fernandez Matxin ? Le directeur sportif espagnol pointe que la victoire sera difficile pour Pogacar si tous les grands sprinters se retrouvent encore à la bagarre dans le Poggio. Il apparaît donc inévitable que l’équipe UAE lancera un énorme rouleau compresseur dans les capi préalables, et particulièrement dans la Cipressa, afin d’éliminer ou a minima d’essorer les coureurs les plus rapides susceptible de dominer Pogacar au sprint, afin de permettre au Slovène de s’en débarrasser dans le Poggio.