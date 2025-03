Zidane : L'annonce que Deschamps n'a pas vu venir !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme le successeur légitime de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France lorsque ce dernier quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, Zinédine Zidane a assisté à une rencontre insipide de la part des Bleus ce jeudi soir face à la Croatie (2-0). Pour Jérôme Rothen n’importe quel entraîneur ferait mieux que Deschamps sur le banc français

Ce jeudi soir, l’équipe de France a sombré face à la Croatie lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-0) à Split. La prestation proposée par les hommes de Didier Deschamps aura été calamiteuse, et cela a fait grincer des dents. De son côté, Jérôme Rothen estime que Zinédine Zidane, que beaucoup espèrent sur le banc des Bleus en 2026, ferait du meilleur travail que Deschamps actuellement.

« Zidane ou n’importe qui d’autre »

« Oui Zidane ferait mieux que Deschamps, enfin Zidane ou n’importe qui d’autre. Hier il y a plusieurs choses qui m’ont interpellé. Déjà, c’est le manque d’investissement, le manque d’engagement, le manque de courses, et surtout, le manque d’envie. Et le manque d’envie, c’est pire que tout. C’était la rentrée de l’équipe de France, le mois de mars il est attendu par tout le monde, par le staff, par les joueurs, il y a une excitation particulière. La Croatie, ce n’est plus celle de 2018, et pourtant, tu as pris une leçon. Déjà parce qu’aucune cohésion, et individuellement ils se sont pas mis chiffon. Je peux comprendre les joueurs par moment quand ils disent qu’ils jouent trop, mais là tu portes le maillot de la sélection. Et Didier Deschamps, c’est le garant de tout ça. Et si ça continue de mal se passer, on va finir par comparer avec le successeur, Zinédine Zidane », a lâché l’ancien milieu de terrain au micro de RMC ce vendredi, avant de poursuivre.

« Je ne reconnais pas l’équipe de Didier »

« En général avec Deschamps, même s’il y avait certains choix parfois difficilement compréhensibles, il avait au moins une équipe qui lui ressemblait, avec du caractère. Hier, j’ai pas vu de caractère. Les joueurs vedettes censés représenter la colonne vertébrale de cette équipe, ils ont tous été très moyens. Je ne reconnais pas l’équipe de Didier. Et quand tu vois ces attitudes, ça m’interpelle sur le rôle et surtout sur comment les joueurs écoutent Didier Deschamps et son staff », conclut Jérôme Rothen.