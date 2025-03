F1 - Netflix : Le coup de gueule de Norris après Verstappen !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Sur Netflix, le série Drive to Survive qui raconte les coulisses de la saison de Formule 1 fait un carton auprès des fans. Un succès qui n’est cependant pas le même auprès des pilotes, eux qui sont les personnages principaux de cette série. En effet, de nombreux coups de gueule ont déjà été lâchés concernant la manière de raconter les événements par Netflix. Et c’est au tour de Lando Norris d’en rajouter une couche.

La saison de Formule 1 a enfin débuté et dimanche dernier, en Australie, c’est Lando Norris qui a remporté le premier Grand Prix de 2025. Avant ce grand coup d’envoi, les fans de F1 avaient pu se plonger dans la nouvelle saison de Drive to Survive. Netlfix avait ainsi sorti sa série racontant la dernière saison de Formule 1. Celle-ci a alors relaté le duel entre Max Verstappen et Lando Norris pour le titre de champion du monde. Mais voilà que le pilote McLaren fait partie de ceux qui ne sont pas fans de Drive to Survive.

F1 - Ferrari : Lewis Hamilton a vécu un calvaire !

➡️ https://t.co/hvH3U6JLKh pic.twitter.com/dVYCyp6WjK — le10sport (@le10sport) March 16, 2025

« Je veux des faits, pas de scénarios inventés ni d’absurdités fabriquées »

Chez les pilotes de Formule 1, Drive to Survive est loin de faire l’unanimité. Lando Norris fait ainsi désormais partie de ces détracteurs. Rapporté par Le Figaro, le Britannique a notamment expliqué à propos de la série de Netflix : « Je veux des faits, pas de scénarios inventés ni d’absurdités fabriquées, ce qui est le cas. Je parle du portrait de Max, et de notre opposition profonde. Ils n’ont pas besoin d’inventer quoi que ce soit. Il y a du drame, de toute façon. Ils peuvent simplement montrer les fans ».

« Les histoires que nous racontons dans une série ne sont pas inventées »

Max Verstappen s’était lui aussi plaint de la série de Netlfix. C’est alors que la société de production Box to Box a répondu à ces plaintes. « Les histoires que nous racontons dans une série ne sont pas inventées. Elles suivent clairement des faits réels. Afin de rendre la Formule 1 plus accessible à un public plus large, nous racontons ces histoires de manière divertissante et captivant, ce qui a contribué à attirer de nombreux nouveaux fans vers ce sport, un héritage dont nous sommes extrêmement fiers », a-t-il été expliqué.