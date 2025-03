La scène complètement folle entre Tom Cruise et un joueur du PSG !

Alexis Brunet

Depuis des dizaines d’années, les joueurs du PSG aiment bien fréquenter les boîtes de nuit parisiennes et cela donne parfois lieu à des anecdotes croustillantes. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a d’ailleurs révélé une anecdote savoureuse entre l’ancien défenseur du club de la capitale José Cobos et Tom Cruise dans les années 90.

Aujourd’hui, Pierre Ménès se fait plus discret dans les médias, mais le journaliste continue toujours de parler football. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien pensionnaire de Canal+ publie régulièrement des vidéos sur l’actualité du ballon rond, mais il dévoile également certaines anecdotes sympathiques.

Le jour où Ménès a fêté la naissance de son fils avec David Ginola

Pendant plusieurs années, Pierre Ménès était notamment chargé de suivre le PSG pour le journal L’Équipe. Au fil du temps, il a donc créé une amitié avec certains joueurs, dont David Ginola. Le journaliste et l’attaquant parisien ont même fêté ensemble la naissance de leur fils, comme l’a révélé Ménès. « J’avais énormément sympathisé avec David Ginola à Brest. Il est arrivé au PSG, et j’ai un souvenir assez ému avec David : c'est que son fils et le mien sont nés le même jour, je crois. J’avais fêté la naissance de mon enfant avec le sien à l’hôtel à Saint-Germain-en-Laye. C’est l’époque où je sortais beaucoup avec les joueurs. Alors je ne sortais pas forcément avec eux, je les retrouvais. »

« C’est qui lui ? »

Par le passé, Pierre Ménès avait aussi parfois l’habitude de sortir en boîte de nuit avec certains joueurs du PSG. Le journaliste s’est d’ailleurs rappelé d’une scène assez folle mêlant l’ancien défenseur du club de la capitale José Cobos et la star hollywoodienne Tom Cruise. « Je me suis retrouvé dans une boite extrêmement à la mode à Paris, j’étais avec José Cobos, et à côté de moi il y avait Tom Cruise et Nicole Kidman qui venaient pour l’avant-première de Horizon Lointain. Beaucoup de gens venaient demander des autographes à Tom Cruise et Nicole Kidman et, au bout d’un moment, il y en a deux qui viennent demander un autographe à José et Tom Cruise, qui était à côté de moi, me tape sur la jambe et me dit : « C’est qui lui ? ». Je lui explique qui c’était. C’était une époque très souriante. »