Zidane : Le «fantasme» brisé pour l'équipe de France !

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale et de se concentrer sur son club de l’Atlético de Madrid. Des adieux déchirants pour certains qui rêvaient de voir jouer encore un peu plus l’attaquant avec les Bleus, mais ce dernier ne devrait pas faire son retour, comme avait pu le faire Zinédine Zidane par le passé.

Le 30 septembre dernier, Antoine Griezmann avait surpris tout le monde. Alors qu’il évolue encore au plus haut niveau, le joueur de l’Atlético de Madrid avait annoncé mettre un terme à sa carrière en équipe de France. Une annonce qui avait attristé bon nombre de fans des Bleus, car le Colchonero a toujours fait partie des joueurs les plus appréciés.

Griezmann ne devrait pas faire son retour comme Zidane

Alors qu’Antoine Griezmann n’a que 33 ans et continue à être compétitif en club, de nombreux observateurs pensaient que le Français pouvait peut-être revenir sur sa décision dans le futur et faire comme Zinédine Zidane qui avait fait son come-back chez les Bleus un an seulement après l’annonce de sa retraite en 2004. Toutefois, cela devrait demeurer un fantasme, comme l’a confié le journaliste du Parisien et spécialiste de l’équipe de France, Harold Marchetti. « Ça relève du fantasme. Les plus anciens se rappellent des faux adieux de Zidane en 2004. S'il était revenu en compagnie de Lilian Thuram, un an plus tard, c'était seulement lié à la situation très complexe des Bleus en éliminatoires du Mondial 2006. Sans le retour du patron, les Bleus seraient sans doute passés à la trappe. »

La France a ce qu’il faut en attaque

Selon Harold Marchetti, la situation aujourd’hui est bien différente de celle il y a 20 ans. L’équipe de France est très bien pourvue en attaque avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, et donc un retour d’Antoine Griezmann est loin d’être une obligation. « La situation est totalement différente en 2025. Ce n'est pas faire offense à l'immense joueur qu'a été et demeure ponctuellement Grizou avec l'Atlético d'affirmer que, sans lui, la France a suffisamment de talents pour tracer sa route. Etincelant avec les Bleus au Qatar, il avait depuis perdu de son influence. Une petite statistique est assez parlante : entre mars 2022 et septembre 2024, il a inscrit seulement 2 buts (44 en tout en 137 sélections). »