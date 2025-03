80M€ : Une grosse opération va faire jubiler le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques semaines, le PSG a officialisé la vente définitive de Xavi Simons vers le RB Leipzig. Une opération qui aura rapporté 50M€ directement aux Parisiens, mais qui pourrait atteindre les 80M€ par le biais de divers bonus. Et alors que le club de la capitale conserve un pourcentage à la revente, le Néerlandais pourrait être vendu dès l’été prochain.

Une opération particulière. Cédé en prêt pour une deuxième saison consécutive au RB Leipzig l’été dernier, Xavi Simons n’aurait pas voulu retourner au PSG. Et pour cause, au sein du club allemand, le milieu offensif néerlandais est un titulaire indiscutable. Très bon depuis son retour de blessure il y a quelques semaines, le joueur né en 2003 commence sérieusement à attiser les convoitises des plus grands clubs européens.

Le PSG a vendu Xavi Simons

En théorie, cela n’est plus le problème du PSG, qui pour rappel, a vendu définitivement Xavi Simons à Leipzig l’hiver dernier. Le montant de l’opération a été annoncé à 50M€, avec 30M€ de bonus potentiels pouvant revenir au club parisien. Cependant, le talent indéniable du jeune Néerlandais pourrait provoquer son départ dès cet été.

Le Néerlandais pourrait encore rapporter de l’argent au PSG en cas de départ cet été

A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, c’est désormais Liverpool qui se positionne afin de recruter Xavi Simons l’été prochain. Leipzig a fixé son prix à 80M€, et en cas de départ à ce prix-là, le PSG percevrait alors 20 % de 30M€, la différence entre son prix d’achat et de vente, et donc récupérerait 6M€, en plus des divers bonus dont les clauses d’activation n’ont pas filtré.