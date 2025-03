PSG : Le prochain transfert prioritaire révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la saison est encore loin d’être terminé, le PSG prépare dès à présent le prochain mercato estival. Et durant l’intersaison, le club de la capitale risque d’être actif afin d’apporter des retouches à l’effectif de Luis Enrique. Il existerait même certaines priorités pour le recrutement, ce serait notamment le cas avec l’arrivée d’un nouveau défenseur central au PSG.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est offert un nouveau défenseur central avec l’arrivée de Willian Pacho. Alors que le recrutement de l’Equatorien est un véritable succès, le club de la capitale n’en aurait pas fini avec ce secteur de jeu. En effet, à l’occasion du prochain mercato, il faut s’attendre à l’arrivée d’un nouveau défenseur central au PSG.

« L’un des principaux dossiers à surveiller »

Recruter à ce poste est visiblement une priorité pour le PSG à l’été 2025. C’est ce qu’a confirmé Fabrice Hawkins sur Twitch. En effet, le journaliste RMC a assuré : « Le dossier du défenseur central sera l’un des principaux dossiers à surveiller du côté du PSG l’été prochain ». A voir maintenant qui débarquera à Paris…

Van Dijk au PSG ?

Dernièrement, on a notamment beaucoup parlé de Virgil Van Dijk, notamment à la suite d’une discussion entre le Néerlandais, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos. Mais voilà qu’une arrivée du joueur de Liverpool au PSG serait encore loin d’être une réalité. « Van Dijk au PSG ? Ce que je peux vous dire, la discussion dans les couloirs du Parc des Princes ça ne concernait pas une arrivée au PSG. Campos, Al-Khelaïfi et Van Dijk ont discuté, il était plus question d’une discussion très classe où Van Dijk a notamment salué Nasser Al-Khelaïfi pour ce qu’il faisait depuis quelques années. Il s’est excusé auprès de Campos. C’était une question courtoise, pas portée sur le sportif. Maintenant, est-ce que le PSG va se positionner sur Van Dijk ? Ce n’est pas sûr. Rien ne me fait dire qu’ils vont se positionner, que des discussions sont en cours », a précisé Fabrice Hawkins.