PSG : Les «meilleurs du monde» enfin réunis !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'occasion de cette trêve internationale, l'Equipe de France n'a pas brillé jeudi soir, en concédant la défaite face à la Croatie (2-0) lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des nations. Dimanche, les Bleus tenteront d'aller chercher la qualification pour le Final Four. Pour Kylian Mbappé, c'était l'occasion de retrouver la sélection après son absence lors des deux derniers rassemblements. L'attaquant français retrouve aussi Ousmane Dembélé, avec qui il avait l'habitude de jouer au PSG.

Présent en conférence de presse à la veille du match retour contre la Croatie à la place de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni a eu l'occasion de s'exprimer sur le duo entre le capitaine des Bleus et Ousmane Dembélé, qui évolue à un très haut niveau depuis le début de l'année 2025. Malgré la défaite, le milieu de terrain de 25 ans assure que l'association entre les deux fonctionne.

Un duo d'enfer à nouveau réuni

Avant le départ de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid l'été dernier, Ousmane Dembélé avait l'habitude d'évoluer aux côtés du Bondynois au PSG. Mais la prestation des Bleus n'a pas fortement convaincu jeudi soir. « On a eu le temps de travailler un peu. C'est sûr que ces périodes internationales arrivent vite, on a bossé un peu mercredi sur ce qu'on voulait faire le lendemain. Inquiet par rapport à eux ? Non pas du tout, ils font partie des meilleurs joueurs du monde » confie Aurélien Tchouameni en conférence de presse.

Un retour attendu

Absent des deux derniers rassemblements de l'Equipe de France fin 2024, Kylian Mbappé a donc retrouvé un Ousmane Dembélé très efficace depuis des mois. Des retrouvailles attendues pour les deux hommes qui avaient l'habitude de se trouver sur le terrain mais qui n'ont pas marqué les esprits contre la Croatie. Ils auront certainement une deuxième chance d'y parvenir dimanche.