Griezmann : Annonce imminente, ça brule !

Sous contrat jusqu'en 2026 avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann pourrait toutefois décider de partir plus tôt que prévu. En effet, dans les prochains jours, le champion du monde 2018 devrait donner sa réponse définitive aux Colchoneros. Soit il honore sa dernière année de contrat, soit il rejoint la MLS.

Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle avec l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est plus discret en 2025. Le champion du monde 2018, qui a annoncé sa retraite internationale en septembre dernier, est notamment régulièrement annoncé sur le départ et semble avoir une certaine lassitude.

Griezmann va annoncer sa décision

Et selon les informations de AS, l'attente n'est plus très longue. En effet, le quotidien madrilène explique dans ses colonnes que dans les prochains jours, Antoine Griezmann va annoncer son choix pour son avenir. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2026, un départ dès cet été ne serait pas à exclure. Et l'Atlético de Madrid ne s'y opposera pas et facilitera son départ si c'est son choix.

Des retrouvailles avec Giroud et Lloris à Los Angeles ?

Par conséquent, deux options s'offrent à Antoine Griezmann, à savoir honorer sa dernière année de contrat avec l'Atlético de Madrid ou partir cet été. Et si la seconde option est retenue, la MLS sera sa destination privilégiée. Le Los Angeles FC tient la corde. Il faut dire qu'il y retrouverait ses amis et anciens coéquipiers en Bleus Olivier Giroud et Hugo Lloris.