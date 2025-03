10M€ : Le transfert que personne n'a vu venir au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers mois, le PSG s'est séparé de plusieurs joueurs sous la forme de prêts. Une solution qui pourrait rapporter gros en fin de saison notamment avec Randal Kolo Muani et Marco Asensio. Cependant, un autre joueur pourrait quitter définitivement le PSG à savoir Renato Sanches. Benfica souhaiterait effectivement conserver le milieu de terrain portugais et serait prêt à lâcher 10M€.

Lancé dans un nouveau projet, le PSG a largement remanié son effectif en recrutant plusieurs jeunes talentueux pour préparer l'avenir. Et forcément, plusieurs départs ont été provoqués par ces arrivées. Compte tenu des importants salaires à Paris, la solution est passée par plusieurs prêts et cela pourrait bien porter ses fruits et rapporter gros.

Renato Sanches conservé par Benfica ?

En effet, selon les informations de Record, Benfica envisagerait de conserver Renato Sanches. Des discussions entre les deux clubs seraient en cours alors que le club lisboète dispose d'une option d'achat fixée à 10M€. Si jamais cela se confirme, ce serait un transfert totalement inattendu compte tenu des nombreuses blessures subies par l'ancien joueur du LOSC.

D'autres joueurs prêtés vont partir ?

Ce n'est d'ailleurs pas le seul joueur du PSG qui pourrait faire l'objet d'un transfert définitif. En effet, Randal Kolo Muani (Juventus), Marco Asensio (Aston Villa) et Milan Skriniar (Fenerbahçe), tous prêtés cet hiver, se sont parfaitement intégrés dans leur club respectif. Sans oublier Carlos Soler à West Ham. Autrement dit, le PSG pourrait récupérer plusieurs jolis chèques l'été prochain.