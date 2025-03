France 98 : L’annonce de Deschamps sur son clash avec Dugarry !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au sein de France 98, il n’existerait pas la meilleure des relations entre certains champions du monde. Il a notamment été expliqué que Didier Deschamps était quelque peu en retrait. Il faut dire que c’est quelque peu tendu entre le sélectionneur de l’équipe de France et Christophe Dugarry, proche de Zinedine Zidane. Des tensions à nouveau évoquées par Deschamps.

Il existe un lien unique entre les joueurs de France 98. Mais voilà que le courant ne passe pas entre tout le monde. Récemment, c’est Robert Pirès, membre de cette équipe de France championne du monde, qui faisait savoir : « On a gardé cette amitié. Alors je vais être honnête, pas tous ont gardé une certaine amitié. Il y a des exclus du groupe. C’est dommage parce qu’on a vécu quelque chose de fort et formidable. C’est ce que mes parents disaient toujours, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Même si tu as gagné, tu t’aperçois que l’affinité avec certains ne passe pas. C’est qui les exclus ? Ce n’est pas exclu, mais disons en fait Didier Deschamps ne veut pas entrer dans le groupe. Droit de réserve. Aucun soucis. Je respecte ».

« Je ne sais pas d’où ça vient »

A l’occasion d’un entretien accordé au Figaro, Didier Deschamps a été invité à réagir à de nombreuses sur lui. Quid alors de sa relation avec le reste de France 98 ? Le sélectionneur a alors expliqué à ce propos : « Je suis en marge des Bleus de France 98 ? Une vraie idée reçue ! Je ne sais pas d’où ça vient. J’étais au dernier rassemblement chez Zizou au Z5 avec la plupart d’entre eux durant l’été 2023. C’est vrai, pendant un moment, je me suis mis entre parenthèses pour le bien du groupe aussi ».

Deschamps et sa relation avec Dugarry

C’est alors que Didier Deschamps a été relancé sur ses tensions avec Christophe Dugarry. « C’est à cause de ma relation avec Christophe Dugarry ? Ce n’est pas uniquement à cause de cela, je ne vais pas détourner la question, mais il y a d’autres joueurs de 1998 qui ne sont jamais venus aux rassemblements », a-t-il fait savoir.