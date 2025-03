Antoine Dupont : La discussion en soirée qui a tout changé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Meilleur joueur du monde, Antoine Dupont a fait une petite infidélité au rugby à 15 pour se lancer un incroyable défi avec l'équipe de France à sept : devenir champion olympique à Paris. Une mission réussie pour le joueur du Stade Toulousain, qui avait longtemps hésité avant de donner son accord à Jérôme Daret, en charge de ce groupe.

Antoine Dupont peut joueur sur plusieurs terrains. Star du rugby à 15, le joueur tricolore a pratiqué le rugby à sept en 2024 dans le but de préparer les Jeux Olympiques de Paris. Ce changement n’avait rien de naturel pour le joueur du Stade Toulousain, dont les qualités de vitesse et de percussion se marient pourtant parfaitement avec cette discipline. Mais Dupont a été convaincu par Jérôme Daret, sélectionneur de ce groupe. Nommé manager de la filière masculine après les Jeux, le technicien a toutefois admis que l’idée ne venait pas de lui.

La première offensive a eu lieu en 2021

« Ça se passe à la Nuit du Rugby de 2021. Nous, on vient de rater la qualification pour les JO de Tokyo (battus par l’Irlande). Là, je me retrouve à discuter avec Guillaume Gille (sélectionneur de l’équipe de France de handball), tout juste champion olympique, et Antoine Dupont rentre dans la salle. Guillaume me dit : « Pourquoi tu ne sollicites pas des joueurs comme ça ? ». Je lui dis que c’est complexe. Il me répond : « Ça se trouve, il a envie de faire les JO ». Je lui dis : « Cest pas con ». Donc, je vais le voir, je lui pose la question, mais Antoine me répond qu’il est concentré sur la Coupe du monde. Je lui réponds : « OK, on en reparlera quand tu seras champion du monde » » a-t-il confié.

Dupont a relevé le défi

Finalement, après plusieurs mois de réflexion, Dupont a fini par donner son accord. « Puis, Antoine a été bien conseillé, il a compris ce que c’étaient les Jeux olympiques. Il y a eu deux ans de travail avec le XV de France, la Fédération, l’ANS, son club, etc » a déclaré Daret dans les colonnes du Parisien. Bien lui en a pris puisque l’équipe de France avait été sacrée champion olympique à Paris.