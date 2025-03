Ntamack et Dupont : C’est bientôt terminé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaires au XV de France mais également au quotidien dans leur club du Stade Toulousain, Antoine Dupont et Romain Ntamack pourraient bientôt voir leur complicité du quotidien prendre fin. En effet, le second vient clairement d'annoncer qu'il envisageait de quitter Toulouse pour un autre challenge à l'étranger...

Actuellement sous contrat jusqu'en 2028 avec le Stade Toulousain, Romain Ntamack (25 ans) ne devrait pas s'éterniser dans la Ville Rose. Interrogé via un format un peu spécial dans lequel il répond aux lecteurs du quotidien L'EQUIPE, le demi d'ouverture du XV de France se prononce notamment sur son avenir en club. Et Ntamack, qui partage son quotidien avec Antoine Dupont au Stade Toulousain, semble bien parti pour mettre un terme à cette belle histoire.

Ntamack vend la mèche pour son départ

Romain Ntamack indique en effet assez clairement qu'il envisage de changer de club et de relever un nouveau défi, loin du Top 14 : « En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) », confie le compère d'Antoine Dupont au Stade Toulousain et au XV de France.

Pas de JO comme Dupont

En revanche, contrairement à Dupont qui s'était lancé dans un processus de rugby à 7 durant plusieurs mois afin d'aller décrocher la médaille d'or aux JO 2024 de Paris, Romain Ntamack n'envisage pas un tel projet pour les prochains JO de Los Angeles, en 2028: « Non, parce qu'il faudra passer après l'équipe qui a gagné les JO à Paris ! On verra d'ici là, mais non. On a l'impression que c'est facile parce qu'Antoine l'a fait, mais je ne suis pas certain que tout le monde soit capable de faire ça », assure Ntamack.