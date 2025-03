Antoine Dupont, la polémique est relancée ?

Axel Cornic

Gravement blessé au genou droit, Antoine Dupont n’a pas pu participer au dernier match du 6 Nations 2025 face à l’Écosse, qui a vu le XV de France remporter la victoire. On a pourtant pu le voir lors de la cérémonie de remise du trophée, qu’il a soulevé aux côtés du vice-capitaine Grégory Alldritt ou encore de Romain Ntamack.

Pour certains, on peut tout pardonner à Antoine Dupont. La superstar du rugby tricolore a quelque peu enfreint le protocole lors de la remise du trophée du Tournoi des 6 Nations 2025. Pas sur la feuille de match, le capitaine du XV de France s’est en effet retrouvé sur l’estrade et qui plus est en première ligne, pour fêter ce titre avec le reste de ses coéquipiers. Problème, il était le seul dans ce cas là…

Dupont favorisé ?

En effet, aucun des joueurs absent lors de ce match mais ayant tout de même participé au 6 Nations 2025, ne sont montés sur l’estrade. Pire, Antoine Dupont est le seul absent à avoir reçu une médaille, ce qui est pourtant réservé aux quelques privilégiés qui étaient sur le feuille de match. Et ça n’a pas manqué de faire réagir, avec un certain traitement de faveur qui a été évoqué pour le demi de mêlée français.

« Même si on fait partie de l'aventure, on n'est pas sur l'estrade pour soulever la coupe »

Dans un récent entretien accordé à RMC Sport, Pierre-Louis Barassi regrette par exemple de ne pas avoir pu monter sur cette fameuse estrade, à l’inverse de Dupont. « On m'a invité à venir passer un moment avec les joueurs, la veille. Avant le match aussi. C'était très cool » a confié le trois-quart centre, blessé lui aussi lors de l’avant-dernier match face à l’Irlande. « Après, quand ils sont sur le terrain, on a hyper envie de jouer. Même si on fait partie de l'aventure, on n'est pas sur l'estrade pour soulever la coupe, donc c'est différent ».