PSG : Kvaratskhelia annonce du lourd avec une autre équipe !

Dans le viseur du PSG depuis des mois, Khvicha Kvaratskhelia a fini par rejoindre le club de la capitale lors du dernier mercato hivernal. Le Géorgien de 24 ans, qui a marqué les esprits à Naples ces dernières saisons, est actuellement avec sa sélection lors de cette trêve internationale, et visiblement, il semble nourrir de grandes ambitions avec ses coéquipiers, eux qui ont déjà participé à l'Euro 2024. Une grande première pour la Géorgie.

Véritable tête d'affiche du football géorgien, Khvicha Kvaratskhelia a réussi à bien s'intégrer au PSG où il connaît des débuts plutôt favorables. L'occasion pour lui de mettre la Géorgie sur la carte du monde du football. Son pays n'avait auparavant jamais disputé la moindre compétition internationale avant l'Euro 2024 et l'ailier gauche estime que l'équipe nationale peut connaître une belle évolution.

Kvaratskhelia, un leader

Impressionnant par ses performances lorsqu'il évoluait à Naples, Khvicha Kvaratskhelia a attiré les regards de nombreux clubs européens lors des périodes de mercato. Le Géorgien connaît une belle progression à 24 ans, et il pourrait amener son pays vers des sommets insoupçonnés. « L'équipe nationale géorgienne n'est peut-être pas l'Argentine pour le moment, mais tout est possible. Le football géorgien, je pense qu'il se porte bien » débute-t-il en conférence de presse avec la Géorgie.

« De nombreux jeunes talents émergeront »

Sous le feu des radars grâce à sa nouvelle place au sein du PSG, Khvicha Kvaratskhelia permet au football géorgien de connaître une exposition intéressante, avec également la présence de Georges Mikautadze à l'OL également. « Je regarde les jeunes et chacun veut devenir footballeur, jouer au football, et bien sûr, tout cela nous aidera beaucoup. De nombreux jeunes talents émergeront. Si l'on considère l'équipe nationale, nos joueurs évoluent dans les ligues majeures et sont leaders de leurs équipes, bien sûr, tout cela nous aide beaucoup » poursuit-il.