Transferts : Un Brésilien au PSG, le dilemme est enfin révélé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG a une histoire particulière avec les joueurs brésiliens. Ils sont nombreux à avoir porté le maillot du club de la capitale. Ça a notamment été le cas de Nenê, arrivé en 2010 à Paris en provenance de Monaco. Un transfert estimé à l’époque à 5,5M€ et qui cachait visiblement un dilemme pour la direction du PSG.

De 2010 à 2013, Nenê a donc porté le maillot du PSG. Avec le club de la capitale, le Brésilien aura disputé 112 matchs pour 48 buts. Une expérience dont il garde un très bon souvenir. « J’ai passé de bons moments, mais ici au Parc c’était vraiment spécial et au PSG c’était vraiment spécial, j’ai passé des moments incroyables ici », expliquait notamment Nenê sur son aventure parisienne.

« On a dû choisir un gardien libre pour recruter un milieu offensif »

Le PSG avait alors lâché près de 5,5M€ en 2010 pour recruter Nenê à l’AS Monaco. Un dilemme s’était d’ailleurs posé au club de la capitale à l’époque pour ce transfert. En effet, pour Offside, Luis Ferrer, ancien recruteur parisien, a confié : « On avait une enveloppe avec Alain Roche et Antoine Kombouaré à l’époque. On devait décider si on amenait un gardien libre, c’est Nicolas Douchez, ou si on amenait un gardien qu’on devait payer, c’est Ospina de Nice. Mais si on payait ce gardien, on n’avait pas l’argent pour un milieu offensif, Nenê. On a dû choisir un gardien libre pour recruter un milieu offensif ».

Un départ du PSG qui lui laisse des regrets

Nenê sera donc resté 3 saisons au PSG avant de faire ses valises en 2013 pour le Qatar. Un départ dont il a gardé certains regrets. « Je ne pense pas que j'aurais dû quitter le PSG à ce moment-là (en 2013, pour Al-Gharafa). J'aurais pu partir pour un autre club, mais pas pour le Qatar car c'était une décision purement financière. J'aurais pu aller à Milan. (...) Je pense que ce choix ne m'a pas complètement fermé les portes de la sélection brésilienne, mais ça a considérablement réduit mes chances d'être appelé, car on parlait de moi à l’époque », avait notamment fait savoir le Brésilien.