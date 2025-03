PSG : Il va faire son retour à Paris !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, une grande partie des joueurs du PSG sont partis rejoindre leur sélection dans le cadre de la trêve internationale. C’est notamment le cas de Kang-in Lee, qui a rejoint la Corée du Sud pour disputer notamment un match face à Oman (1-1). Malheureusement, le milieu offensif s’est blessé lors de cette rencontre et il va donc faire son retour à Paris.

Lors de la trêve internationale, les clubs laissent partir leurs joueurs en sélection, avec la crainte que certains d’entre eux reviennent blessés. Cela est malheureusement arrivé au PSG, qui va voir revenir Kang-in Lee plus vite que prévu.

« Nous avons décidé de le laisser partir »

À l’occasion d’un match face à Oman (1-1), Kang-in Lee s’est blessé à la cheville et il est sorti en larmes. Son sélectionneur a toutefois tenu à se montrer rassurant sur l’état du joueur du PSG, tout en affirmant qu’il allait faire son retour à Paris. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Avec Lee Kang-in, les tests ont montré que sa blessure n’est pas aussi grave que nous le craignions. Je viens d’avoir une conversation avec lui et j’ai pu réaffirmer son engagement envers l’équipe nationale. Cependant, il est tout aussi important pour son club que pour l’équipe nationale. Nous avons décidé de le laisser partir, lui et deux autres joueurs blessés de l’équipe nationale. »

Une absence de deux semaines pour Lee

Selon les informations de Yonhap et de The Korea Times, la blessure de Kang-in Lee serait moins grave que prévu. Le joueur du PSG devrait être indisponible au moins deux semaines et il pourrait faire son retour avant le quart de finale aller de Ligue des champions.