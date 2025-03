Mercato - OM : Le départ d’un joueur prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé l'été dernier à l'OM, Tristan Bichet a découvert un nouveau monde. Passé loin des radars des grands centres de formation, l'attaquant fait ses classes sous les ordres de Jean-Pierre Papin avec l'équipe B. Après une période d'acclimatation logique, le joueur est sur une bonne dynamique. Pour autant, son club reste réticent à lui proposer un nouveau contrat.

L’équipe réserve de l’OM regorge de pépites, actuellement couvées par un ancien Ballon d’Or, Jean-Pierre Papin. Certains d’entre eux ont eu la chance de monter à l’étage supérieur comme Robinio Vaz. D’autres restent bloquer à la porte d’entrée. C’est le cas du jeune Tristan Bichet. Un cas atypique puisque cet attaquant n’a jamais connu de centre de formation. Éduqué à Villefranche Beaujolais, il n’est arrivé qu’en début de saison.

Des débuts laborieux à l'OM

« Il n’a jamais connu de centre de formation, ce que peut demander un club professionnel. Il y a moins d’indulgence, plus de concurrence, on attend tout de suite de toi que tu répondes présent. Sur le rythme, la répétition des gestes, en faire plus que les autres… Ça a été un peu long et il a fallu qu’il travaille dessus » a confié un membre de son entourage à La Provence. Le travail a vite porté ses fruits puisque Bichet enchaîne les performances en National 3.

Une prolongation qui se fait attendre

Selon ses proches, le changement le plus notable a été observé sur le plan physique. « Mentalement, on ne l’a pas senti en dessous. Il n’a jamais eu de période difficile parce qu’il apprend tous les jours, c’est un nouveau monde pour lui depuis 8 mois et il est en perpétuelle progression. Sur le plan physique également, on voit vraiment qu’il évolue, on le sent plus costaud, notamment au niveau des cuisses qui sont vraiment développés maintenant » a confié son clan. Pourtant, l’OM hésite toujours à lui faire signer un nouveau contrat selon le quotidien régional. Lié jusqu’en juin, Bichet n’a toujours pas de nouvelle de son équipe, ce qui ne laisse rien présager de bon.