Un joueur de l’OM insulté, il finit dans le coffre d’une voiture

Ciblé par le public du Parc des Princes, Adrien Rabiot peine à digérer son expérience. Le milieu de terrain de l'OM a été pris à partie lors de la rencontre face au PSG par des supporters parisiens, qui ont déployé plusieurs banderoles insultantes. Ancien joueur marseillais, Romain Alessandrini a exprimé son dégoût face à cette situation.

Adrien Rabiot se rappellera longtemps de son retour au Parc des Princes. Marseillais depuis l’été dernier, le milieu de terrain a été chahuté par le public parisien, qui a voulu marquer le coup en déployant des banderoles insultantes. Elles visaient le joueur de l’OM, mais aussi ses parents, notamment son père décédé il y a quelques années.

« Je suis vraiment indignée »

Véronique Rabiot, qui gère la carrière de son fils, a annoncé qu’elle allait porter plainte. Elle pointe aussi du doigt le manque de sévérité. « Je suis vraiment indignée, indignée, indignée vraiment de ce qui peut être dit, écrit, sans que personne ne réagisse » a-t-elle lâché. Ancien membre de la formation phocéenne, Romain Alessandrini a poussé un violent coup de gueule après cette affaire. Sur le plateau de Football Club Marseille, il a appelé les supporters à la raison, aussi bien ceux du PSG que de l’OM.

« Je n’ai pas envie d’aller avec ma fille au Vélodrome »

« Quand on rigole, on chambre c’est une chose. Mais les insultes sont scandaleux. Il y a un être humain à respecter derrière. L’année avec Michel ça a été compliqué. Je suis sorti quelques fois dans le coffre de la voiture de mon père. Quand on vous insulte…C’était hyper complexe, ça me faisait de la peine pour ma famille. Moi, je savais à quoi m’attendre. J’avais eu pas mal de blessures, j’ai eu des hauts et des bas. Et les bas, ça touche. On est en train de montrer une mauvaise image pour la jeune génération, il faut que ça reste un spectacle comme aux États-Unis. Je n’ai pas envie d’aller avec ma fille au Vélodrome » a confié Alessandrini.