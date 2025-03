Guardiola : Le transfert au PSG qu'il veut ruiner !

Alexis Brunet

L’été prochain, le PSG pourrait bien tenter de recruter un nouveau gardien. En effet, les discussions pour une prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma n’avancent pas et Luis Campos pourrait donc décider de tout changer. Le conseiller football parisien apprécie notamment Lucas Chevalier, mais c’est également le cas de Pep Guardiola, qui pourrait donc éloigner le Lillois de Paris.

Lors du huitième de finale retour de Ligue des champions, le PSG a arraché sa qualification face à Liverpool. Le club de la capitale doit cette réussite en partie à Ousmane Dembélé qui avait inscrit le but parisien, mais surtout à Gianluigi Donnarumma. L’Italien avait multiplié les parades dans les cages, mais il avait aussi arrêté deux tentatives des Reds lors de la fatidique séance de tirs au but.

Le PSG veut prolonger Donnarumma

Une performance de haute volée, qui aurait fini de convaincre le PSG de prolonger le contrat de Gianluigi Donnarumma. Interrogé par L’Équipe, l’agent du joueur avait d’ailleurs déclaré que des négociations étaient en cours. « Il y a des nouvelles règles au club. Mais je dois dire que les discussions sont positives, même si nous n’avons pas encore d’accord. On cherche une solution. On doit faire les choses bien dans l’intérêt du joueur. Mais c’est le seul club où Gianluigi veut signer. »

Le PSG pense à Chevalier, tout comme Manchester City

Le PSG voudrait donc prolonger Gianluigi Donnarumma, mais cela fait plusieurs mois que des négociations ont lieu et il n’y a toujours pas d’accord. Le club de la capitale aurait donc une autre solution, qui serait d’aller recruter Lucas Chevalier. Ce dernier brille à Lille depuis quelques saisons et il semble prêt pour passer au niveau au-dessus. Problème, le Français pourrait le faire, mais dans un autre pays. En effet, selon les informations du Sun, le joueur du LOSC plairait également à Manchester United et à Manchester City. L'entraîneur des Cityzens chercherait notamment un remplaçant à Ederson, qui pourrait rejoindre l’Arabie saoudite l’été prochain. Entre Luis Enrique et Pep Guardiola, Chevalier va donc devoir choisir avec quel coach espagnol il souhaite travailler.