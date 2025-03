Scandale Rabiot : Le PSG va payer très cher ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, le PSG a remporté le Classique (3-1) face à l’OM. Mais c’est davantage ce qui s’est passé en tribunes qui fait parler aujourd’hui. En effet, les banderoles insultantes contre Adrien Rabiot et sa famille ont déclenché la polémique. Le scandale a éclaté et cela pourrait ne pas rester sans conséquence pour le PSG. Quelle sanction faut-il infliger au club de la capitale ?

Depuis la signature d’Adrien Rabiot à l’OM, les supporters du PSG étaient plus remontés que jamais. Une trahison qu’il n’avait pas l’intention de laisser passer et c’est ainsi que le Classique au Parc des Princes s’annonçait électrique. Dimanche soir, le retour de Rabiot à Paris était donc scruté par tout le monde et comme prévu, ça a chauffé dans les tribunes. Les supporters n’ont pas lésiné sur les insultes, mais aussi les banderoles visant le Marseillais ainsi que sa mère. Certaines ont alors déclenché une polémique, allant même jusqu’à faire réagir la ministre des Sports.

Rabiot : La mère de Barcola est interpellée !

Le PSG sanctionné ?

La polémique est vive autour du traitement réservé à Adrien Rabiot par les supporters du PSG. Et ça pourrait ne pas s’arrêter là. En effet, le club de la capitale pourrait bien être sanctionné suite à ce comportement de ses supporters. A quoi peut-on alors s’attendre ? Le PSG pourrait alors se voir infliger un huis clos total ou bien partiel du Parc des Princes. Cela pourrait également aller jusqu’à une amende. A moins qu’il ne faille pas sanctionner le club de la capitale pour ce qui s’est passé avec Adrien Rabiot ?

Une plainte bientôt déposée ?

Chez les Rabiot, on ne compte pas en rester là après cet épisode des banderoles. C’est le cas pour Véronique Rabiot, mère du joueur de l’OM. Pour L’Equipe, elle a lâché : « Non, je ne suis pas blessée, je suis indignée et en colère. Pour Adrien, tout va bien, il reste serein. Mais on ne peut pas laisser passer de tels propos. (…) J’ai annoncé que nous allons porter plainte ? Oui, c'est vrai. Je ne peux pas encore vous dire contre qui parce que nous sommes en train de voir avec les avocats et je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais toutes les plaintes que je pourrai déposer, je les déposerai ».

Alors, le PSG va-t-il payer cher pour les banderoles contre Adrien Rabiot ?