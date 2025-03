Adrien Rabiot : Sa mère en rajoute une couche contre le PSG et Al-Khelaïfi !

Axel Cornic

Depuis la fin du Classico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, on n’arrête plus les débats au sujet du traitement spécial réservé par le Parc des Princes à Adrien Rabiot. Et ce n’est pas sa mère qui va calmer les choses, puisque Véronique Rabiot multiplie les surprises dans les médias pour attaquer le club parisien et surtout son président, Nasser Al-Khelaïfi.

On ne les réconciliera peut-être jamais. Le premier retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes avec le maillot de l’OM a réveillé les vieux démons et un homme se retrouve sous le feu des critiques : Nasser Al-Khelaïfi. Le président parisien est en effet accusé par le joueur comme par sa mère, d’être en partie responsable de ce qui s’est passé lors du Classico.

« Ce que je voudrais, c'est porter plainte contre le PSG, évidemment, mais ce n'est pas aussi simple que ça »

Invité de l’émission On refait le monde d’Yves Calvi ce mardi, Véronique Rabiot en a remis une couche, confirmant sa volonté de porter plainte contre le PSG. « Mon état d'esprit est celui de quelqu'un qui est insulté, injurié, diffamé, je suis indignée. Ce que je voudrais, c'est porter plainte contre le PSG, évidemment, mais ce n'est pas aussi simple que ça » a expliqué la mère du milieu de l’OM. « Le PSG va se cacher derrière les supporters en disant qu'il n'était pas au courant ».

« Je pense qu'Al-Khelaïfi a sa part de responsabilité »

Et évidemment, elle a une nouvelle fois attaqué Nasser Al-Khelaïfi après l’avoir déjà fait ces derniers jours sur La chaîne L’Equipe ou encore sur RMC Sport. « Je pense qu'il a sa part de responsabilité » a confié Véronique Rabiot, au micro de RTL. « Effectivement, ce n'est pas lui qui a écrit les banderoles, ce n'est pas lui qui les a fait rentrer, mais il a sa part de responsabilité parce qu'il est le président du club et que forcément, il y a des complicités. Vous avez vu la taille de la banderole ? Franchement, il ne faut pas me dire que personne n'est au courant ».