PSG - OM : «Honteux», Al-Khelaïfi se fait dézinguer en direct !

Axel Cornic

L’accueil violent réservé à Adrien Rabiot par une partie du public du Parc des Princes, a suscité énormément de réactions ces derniers jours. Et de plus en plus de personnes s’interrogent sur l’étrange silence de Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, pourtant interpellé plusieurs fois par le joueur de l’Olympique de Marseille ainsi que son entourage.

La séparation entre Adrien Rabiot et le PSG s’était faite dans des circonstances très problématiques. Mais son départ à la Juventus semblait avoir calmé les choses, avec même un possible retour à Paris qui a été un temps évoqué. Mais son retour en France du côté de l'OM semble définitivement avoir déterré la hache de guerre !

Le tacle de Rabiot

Rabiot ne va en effet pas oublier de sitôt son retour au Parc des Princes, avec le maillot marseillais. Le milieu de terrain a été pris pour cible par une large partie du public parisien, avec des banderoles injurieuses à son encontre, mais également à l’égard de sa mère ou encore de son père. Au lendemain de ces évènements, le principal intéressé a publié un message sur son compte Instagram pour dénoncer cette violence, mais également pour jeter une pierre dans le jardin de son ancien président Nasser Al-Khelaïfi en écrivant : « tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas ».

« Toute façon je pense qu’Al-Khelaïfi se prend pour le roi »

Dans son émission sur RMC Sport, Vincent Moscato a regretté le silence du président du PSG, l’attaquant directement. « Que Nasser ne réponde pas, c'est une honte. A sa place j’aurais présenté mes excuses, au nom de tout le club » a expliqué l’animateur vedette du Super Moscato Show. « Gros manque d’élégance, toute façon je pense qu’il se prend pour le roi. C’est honteux ! Ce gamin doit être meurtri. Les mots sont parfois plus violents que les gestes. Ça fait des années que ça s’envenime, mais on dit “c’est normal, c’est le football”. C’est terrible, d’une ignominie rarissime ».