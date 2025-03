Rabiot : La mère de Barcola est interpellée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir au Parc des Princes, Adrien Rabiot a été copieusement insulté par les supporters du PSG, qui s'en sont également pris à la mère du joueur ainsi qu'à son père, décédé en 2019. Et s'il condamne le comportement des fans parisiens, Pierre Ménès rappelle que Bradley Barcola avait subi le même traitement à Lyon, sans que sa mère ne vienne témoigner dans les médias.

Deux jours après les insultes subies par Adrien Rabiot et ses proches au Parc des Princes dimanche soir, la mère du joueur de l'OM continue sa tournée des médias afin d'afficher sa colère. Un comportement que Pierre Ménès regrette, rappelant qu'avant lui, Bradley Barcola, qui avait subi le même traitement pour son retour à Lyon avec le maillot du PSG, n'avait pas vu sa mère se plaindre dans la presse.

«Je reste quand même gêné par cette histoire»

« Je reste quand même gêné par cette histoire, même si évidemment à titre personnel, j'apporte tout mon soutien à Véronique et à Adrien Rabiot qui ont été victimes d'insultes intolérables et insupportables. Encore une fois, on ne devrait jamais arriver à de telles extrémités pour un match de foot », pose-t-il dans un premier temps, avant d'estimer que la mère de Bradley Barcola a été beaucoup plus discrète que Véronique Rabiot.

«Je n’ai pas entendu la mère de Bradley Barcola venir se plaindre»

« Maintenant, Véronique Rabiot sait et à l'habitude de manier les médias, ce qui n'est pas le cas de tous les autres joueurs et mères de joueurs qui ne sont pas en plus leur agent dans le même cas. On ne va pas aller chercher très loin, il y a eu très récemment un OL-PSG où à chaque fois que Bradley Barcola touchait le ballon, il était insulté par tout un stade. Et je n’ai pas entendu la mère de Bradley Barcola venir se plaindre, je n’ai même pas entendu Barcola faire un tweet derrière », ajoute Pierre Ménès dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.