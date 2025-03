PSG : Changement d’équipe, il rejoint Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit Raphaël Varane, Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé, Didier Deschamps a fait le choix de compter sur des joueurs âgés de moins de 20 ans à plusieurs reprises depuis ses débuts en tant que sélectionneur de l’équipe de France. En forme avec le PSG, Désiré Doué s’est joint à la fête cette semaine.

Bien que Didier Deschamps soit réputé pour se montrer très patients avant de convoquer certains jeunes talents en équipe de France depuis son intronisation au poste de sélectionneur à l’été 2012, le champion du monde 98 a lancé quelques joueurs phares de la dernière décennie tricolore.

Deschamps a lancé plusieurs pépites avant 20 ans !

A commencer par Raphaël Varane qui ouvrait la marche en 2013 à 19 ans et 10 mois. Paul Pogba fêtait sa première sélection en mars 2013 lui aussi, à 20 ans avec Varane. En septembre 2016, Ousmane Dembélé a lui aussi intégré le cercle des jeunes de moins de 20 ans à être lancé par Didier Deschamps avec l’équipe de France A. A l’instar de Kylian Mbappé, quelques mois plus tard seulement, à savoir en mars 2017 au Luxembourg à 18 ans et 3 mois.

Comme Mbappé et Dembélé, Doué en équipe de France avant 20 ans

Connaissant un développement fulgurant sous Luis Enrique au PSG, Désiré Doué fait lui aussi à présent partie de ce cercle très fermé des joueurs de moins de 20 ans à être appelé en équipe de France. L’Équipe a effectué un comparatif des âges et Doué entre dans cette liste du haut de ses 19 ans et 9 mois.