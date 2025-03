PSG - Argent du Qatar : Al-Khelaïfi se fait fracasser !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué a donné son analyse de l’influence de Nasser Al-Khelaïfi et plus largement du Qatar sur le football français. Selon lui, ce phénomène a déjà été observé dans d’autres clubs par le passé, mais la différence est que le PSG domine également économiquement.

Visée par des banderoles et chants insultants dimanche lors du Classique entre le PSG et l’OM (3-1), comme son fils Adrien, Véronique Rabiot s’est exprimée dans L'Équipe de Greg, où elle a dénoncé ce qu'elle considère comme un manque de soutien par la « peur » que suscite le club de la capitale : « On est dans un monde de business, dans un monde de fric et plus personne ne veut prendre position parce que tout le monde a peur du PSG. Il y a des gens qui auraient pu réagir tout de suite après le match ou même pendant le match et ça ne s'est pas fait. »

« Chaque fois qu’un club a dominé le championnat de France, son président était le patron du football français »

Un avis que semble partager Jean-Michel Larqué, mais selon lui ce phénomène « n’est pas nouveau. Chaque fois qu’un club a dominé le championnat de France, son président était le patron du football français. Chaque fois », a-t-il déclaré dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Seule différence, l’ancien international français estime qu’en plus de l’aspect sportif, le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi assoient une domination économique sur les autres clubs de Ligue 1.

« Il tient tout le monde par le portefeuille. C’est ça la différence ! »

« Que ce soit Roger Rocher il y a 50 ans (avec l’ASSE), que ce soit Bernard Tapie quand il dominait le championnat (avec l'OM), que ce soit Jean-Michel Aulas avec l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui c’est au tour du Paris Saint-Germain de dominer de la tête et des épaules. Et donc il a une place prépondérante. La différence, c’est qu’en plus d’être dominateur sur le plan sportif, il tient tout le monde par le portefeuille. C’est ça la différence ! », a ajouté Jean-Michel Larqué.