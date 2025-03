PSG - Zidane : Un gros coup est attendu !

Amadou Diawara

En huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG a créé l'exploit d'éliminer Liverpool, classé premier de la saison régulière. Opposé à Aston Villa au prochain tour, le club de la capitale est favori pour accéder au dernier carré. Selon Eric Roy, le PSG a les moyens de remporter la C1, mais il devra bénéficier d'un brin de réussite, comme l'équipe de France 98 avec Zinedine Zidane.

Classé 15ème de la saison régulière, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a hérité du leader Liverpool lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Etincelant lors de la double confrontation face aux Reds, le club emmené par Luis Enrique s'est imposé à l'issue de la séance des tirs au but. A en croire Eric Roy, le coach de Brest, le PSG a les moyens de remporter la C1 cette saison s'il a ce brin de réussite, à l'instar de l'équipe de France 98, emmenée par un grand Zinedine Zidane.

PSG : Le Qatar veut partir, un projet XXL est annoncé

➡️ https://t.co/kdtsR81OoR pic.twitter.com/SPADe3EAEy — le10sport (@le10sport) March 19, 2025

«Ils ont l’équipe pour la gagner»

« Si le PSG peut aller au bout en Ligue des Champions ? Sincèrement, ils ont l’équipe pour la gagner. Mais après on sait comment ça se passe, tu es en quarts, puis en demies. Parfois il y a des matchs, ça se joue (à rien)… La France a été championne du monde sur un doublé et tu gagnes à un moment avec un but en or de Blanc, et puis il y a les deux buts sur corners de Zidane. A un moment donné, il faut des choses qui sont quelque part un peu irrationnelles, il faut une équipe très forte. Et après il faut en plus que tu aies la réussite. Combien de fois le PSG est arrivé dans le money-time sans deux ou trois joueurs importants à cause de blessures ? Ça se joue à pas grand-chose parce qu’il y a des équipes très fortes », a déclaré Eric Roy, présent dans l'émission Génération After ce mardi.

«Ce n’était pas une équipe quand il y avait Neymar, Messi, Mbappé»

Dans la foulée, Eric Roy en a rajouté une couche. « La réalité c’est que c’est une véritable équipe aujourd’hui. Et ce n’était pas une équipe quand il y avait Neymar, Messi, Mbappé ou quels que soient les joueurs. Aujourd’hui c’est une véritable équipe. Et la réalité c’est que nous, à notre niveau, on est une véritable équipe aussi, et c’est pour ça qu’on a fait une saison exceptionnelle la saison passée en finissant troisième. Ce n’est pas lié à la qualité intrinsèque des joueurs, mais à la qualité du groupe. Et le PSG c’est une véritable équipe donc ils ont ça, et en plus ils ont les individualités derrière qui se subliment souvent à l’intérieur d’un collectif qui est fort », a conclu le technicien du Stade Brestois sur les ondes de RMC Sport.