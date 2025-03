Zidane, sa prochaine équipe annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé était interviewé dans le JT de 20h sur TF1 mardi soir, et le capitaine de l'équipe de France en a profité pour clamer son amour pour Zinedine Zidane, grand favori pour la succession de Didier Deschamps en 2026. Aucun doute pour Daniel Riolo, tout cela confirme la future nomination de Zidane comme il l'a indiqué en direct sur RMC.

Et si le prochain sélectionneur de l'équipe de France était déjà connu ? Didier Deschamps quittera la fonction au terme de la Coupe du Monde 2026, et Zinedine Zidane apparait logiquement comme le grand favori pour venir lui succéder. Un dossier sur lequel Kylian Mbappé, le capitaine des Bleus, a été interrogé mardi soir dans le JT de TF1. Et l'attaquant du Real Madrid a rappelé son admiration pour Zidane.

Surprise, un joueur du PSG réclame Zinedine Zidane !

Mbappé et son amour pour Zidane

« Mon amour pour Zidane n’est plus à prouver. Je pense qu’il faut avoir du respect pour les gens qui sont là et si Zidane vient, ça sera avec grand plaisir. Je serais extrêmement heureux. Mais comme je le dis, ce n'est pas ma décision », a indiqué Kylian Mbappé. Des propos qui ne laissent plus aucun doute sur l'avenir de Zinedine Zidane selon Daniel Riolo...

« Zidane sera le prochain sélectionneur »

En direct mardi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, Riolo a rebondi sur cet entretien de Kylian Mbappé en lâchant une grande confirmation au sujet de Zidane : « Il annonce que Zidane sera le prochain sélectionneur, ce qui n’est pas un grand mystère. On le sait tous », indique Riolo.