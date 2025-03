Riolo : Un énorme clash secoue l’After Foot !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce lundi soir, Daniel Riolo a eu du mal à masquer son agacement et sa colère durant l'After Foot. Dans les ultimes minutes de l'émission, le journaliste a accusé un membre de la famille RMC de l'avoir critiqué sur une autre chaîne. Le nom du principal concerné n'a jamais été lâché à l'antenne, mais il pourrait bien s'agir de Ricardo Faty.

Comme à son habitude, Daniel Riolo était présent sur le plateau de l’After Foot ce lundi aux côtés de Florent Gautreau, Jimmy Braun et Nicolas Jamain. Les chroniqueur ont discuté de l’actualité football, et notamment des banderoles ciblant Adrien Rabiot et ses parents. Jusque là rien d’anormal. Mais dans les ultimes minutes de l’émission, Riolo a pris la parole, agacé

La colère de Riolo à l'antenne

Sans le citer, Riolo s’en est pris à un homme, qui a visiblement travaillé pour RMC. « Je viens de voir un truc important. Des gens qui font l’After et dès qu’ils sont ailleurs se permettent de parler. Lorsqu’il sont ici, ils sont bien hébergés, tranquilles. Et quand ils sont ailleurs se permettent de tailler. Ils peuvent venir ici débattre quand ils veulent. Ce sont des gens qui viennent là, qui sont payés. Pourquoi vous ne voulez pas parler de football ici ? Venez, on va discuter ! Je n’arrive pas à comprendre. Ça ferait des très bons débats » a confié le journaliste.

Faty ciblé par Riolo ?

Il pourrait s’agir de Ricardo Faty. Intervenu à plusieurs reprises sur RMC, l’ancien joueur a glissé un tacle à Riolo sur la chaîne La Zone. « C’est quelqu’un que j’apprécie parce que je l’ai côtoyé beaucoup en radio. Mais là j’ai l’impression qu’il se prend pour celui qui donne des leçons. Il ne se remet pas en question. Je pense qu’il a un gros problème d’humilité. Il faut savoir faire preuve de sagesse, de mea-culpa, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à tout ça. Mais là il commence à devenir une caricature qui est assez dommage » a confié Faty.