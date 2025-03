PSG - OM : Al-Khelaïfi attaqué, Riolo valide

Axel Cornic

Le Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (3-1) a été marqué par un l’énorme clash entre Adrien Rabiot et ses anciens supporters. Le milieu de terrain est d’ailleurs sorti du silence ce lundi sur les réseaux sociaux, s’attaquant notamment au président Nasser Al-Khelaïfi.

La suprématie parisienne s’est confirmée ce dimanche, avec une large victoire du PSG sur l’OM lors de la 26e journée de Ligue 1. Mais cette soirée a surtout été celle d’Adrien Rabiot, de retour pour la première fois au Parc des Princes sous les couleurs marseillaises.

Sa maman m’a fait un procès, j’ai pas tjs été indulgent avec lui. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Soutien 100% pour Adrien Rabiot ! pic.twitter.com/QjGk5cvKXH — Daniel Riolo (@DanielRiolo) March 17, 2025

« Insulter une mère et un père décédé... »

L’accueil du public parisien a été violent, avec des nombreuses insultes brandies dans les travées du stade. Et la réponse de Rabiot est arrivée ce lundi, via les réseaux sociaux. « Insulter une mère et un père décédé. Tout se paye un jour. Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi » a écrit le milieu de l’OM, avant de s’attaquer directement à son ancien président Nasser Al-Khelaïfi. « Nasser, tu peux avoir tout l'argent du monde, et même plus, la classe ne s'achète pas ».

Riolo est du côté de Rabiot

Cette story Instagram a suscité énormément de réactions et c’est le cas de Daniel Riolo, qui s’est rangé du côté d’Adrien Rabiot après la vague d’insultes dont il a fait l’objet. « Sa maman m’a fait un procès, je n’ai pas toujours été indulgent avec lui. Mais il y a des choses plus importantes dans la vie. Soutien 100% pour Adrien Rabiot ! » a écrit le journaliste et éditorialiste de RMC Sport, sur son compte X.