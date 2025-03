OM : «Rabiot on t’enc*le, c’est quoi ?», le clash avec les arbitres est relancé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’OM, les piques envers les arbitres de Ligue 1 ont été multiples dernièrement. Pablo Longoria est même allé jusqu’à dire que le championnat était corrompu. Véronique Rabiot, mère du milieu de terrain marseillais, s’en est prise à Clément Turpin qui n’a pas fait son travail à son sens. Le PSG - OM (3-1) aurait dû être arrêté pour insultes homophobes.

Cela faisait de longues semaines que l’OM avait des problèmes avec le corps arbitral. Les membres du vestiaire de Roberto De Zerbi ou bien du directoire marseillais affirmaient être lésés par l’arbitrage… jusqu’à ce que Pablo Longoria implose à Auxerre le 22 février en estimant que le championnat était « corrompu ». Un véritable scandale qui a débouché sur 111 plaintes des arbitres envers le président de l’Olympique de Marseille qui s’est excusé dans la foulée pour l’AFP.

PSG - OM : «Les p*tes», Rabiot insulté en plein match

Clément Turpin pris en grippe par Véronique Rabiot

Près d’un mois plus tard, c’est la mère d’un joueur de l’OM qui a pesté envers l’arbitrage. La cause ? Des banderoles insultantes lui étant destinées à elle et à son fils. Véronique Rabiot a crié au scandale sur les ondes de Radio France en affirmant qu’elle comptait déposer une plainte. De son point de vue, l’arbitre Clément Turpin n’a « absolument pas » fait son travail. Pire, la rencontre aurait dû être arrêtée de son point de vue.

«On a dit s'il y a des chants homophobes, on arrête le match. 'Rabiot on t'encule'. C'est quoi ?»

« Je n'ai pas peur de le dire. Pourtant, tout le monde avait été prévenu. On a dit s'il y a des chants homophobes, on arrête le match. 'Rabiot on t'encule'. C'est quoi ? ». La colère de Véronique Rabiot n’est pas prête d’être apaisée et le corps arbitral a failli à ses devoirs à son sens au vu de la tournure prise par les évènements de dimanche soir au Parc des princes.