Surprise, il recale l’Algérie pour l’OM !

L’Olympique de Marseille a dû défier le PSG sans Pierre-Emile Hojbjerg blessé pendant plusieurs semaines et sans Ismaël Bennacer, forfait de dernière minute dimanche. Une « pression musculaire » en est la cause et l’obligerait à dire non à la convocation en Algérie pour la trêve internationale de ce mois de mars pour les qualifications au Mondial 2026.

Dimanche soir, le milieu de terrain de l’OM avait une allure bien différente qu’à son habitude sur la pelouse du Parc des princes. En effet, ni Pierre-Emile Hojbjerg (lésion musculaire au mollet gauche), ni Ismaël Bennacer n’étaient aptes à affronter le Paris Saint-Germain. Pour ce qui est de la recrue hivernale arrivée de l’AC Milan, Roberto De Zerbi a évoqué une « pression musculaire » qui l’a fait manquer ce Classique.

Convoqué par le sélectionneur de l’Algérie, Bennacer est blessé !

Résultat ? L’OM a été une nouvelle fois battu par le PSG sur le score de 3 buts à 1 soit 6-1 au cumulé de leurs deux confrontations cette saison. Appelé par Vladimir Petkovic pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie face au Botswana et au Mozambique les 21 et 25 mars prochain, Ismaël Bennacer n’aura pas d’autre choix que de répondre défavorablement à la convocation du sélectionneur des Fennecs.

Bennacer ne rejoindra pas le rassemblement de l’Algérie et restera à Marseille pendant la trêve !

La Provence affirme ce lundi, quelques heures après son absence à Paris, qu’Ismaël Bennacer devrait bel et bien rester dans la cité phocéenne pendant la trêve internationale dans l’optique de se soigner comme il faut afin de retrouver une forme optimale. Son objectif serait de revenir et d’accompagner l’OM dans sa quête d’une place pour la prochaine campagne de Ligue des champions.