OM : Mason Greenwood, c'est déjà terminé ?

Meilleur buteur de l'OM cette saison, Mason Greenwood commencerait à agacer en interne, que ce soit son coach et même les dirigeants du club phocéen. Absent de la composition de départ de Roberto De Zerbi depuis deux matchs, l'Anglais n'a que ce qu'il mérite du point de vue des décideurs marseillais.

Ce n'était plus juste une simple punition, démentie au passage par Roberto De Zerbi en conférence de presse samedi. Après avoir été retiré du onze de départ du coach italien contre le RC Lens le 8 mars dernier (0-1), Mason Greenwood a une nouvelle fois vu le coup d'envoi d'un match de l'OM donné depuis le banc des remplaçants lors du Classique face au Paris Saint-Germain dimanche soir (1-3).

De Zerbi : «Pour moi, il n’est pas dans une bonne condition physique pour jouer»

Roberto De Zerbi n'est pas allé par quatre chemins dimanche soir après la défaite des siens afin d'expliquer l'absence de Mason Greenwood dans son équipe de départ. « Pour moi, il n’est pas dans une bonne condition physique pour jouer ». Et cette position ferme de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a clairement pas pris de court les hauts décideurs du club.

«Les dirigeants de l’OM sont totalement en phase avec la gestion de Greenwood»

Une source interne à l'OM s'est exprimée à RMC Sport en tenant le message suivant. « Au sein du club, la nonchalance et le manque d’efforts de l’Anglais ont provoqué agacement et impatience. Et les dirigeants de l’OM sont totalement en phase avec la gestion de Greenwood par De Zerbi ». Mason Greenwood est donc dos au mur, il lui faudra batailler pour regagner les faveurs du technicien italien.