OM : Clashé par Rabiot, le PSG répond !

Insulté par les supporters parisiens, Adrien Rabiot a publié un message cinglant sur les réseaux sociaux dans lequel il dénonce l'implication de Nasser Al-Khelaïfi dans ces dérapages. Mis en cause, le PSG a répondu, ce lundi, en publiant un communiqué. Selon lui, des mesures ont été prises, ces derniers jours, pour éviter ce type de dérapages, mais elle n'ont pas suffi.

C’était attendu. Transféré à l’OM l’été dernier, Adrien Rabiot s’attendait à un accueil mouvementé au Parc des Princes. Mais il n’imaginait pas une telle indécence. Les supporters du PSG ont déployé des banderoles insultantes, visant notamment le père du joueur décédé. « Insulter une mère, et un père décédé… Tout se paye un jour, a lancé le joueur de 29 ans, qui a évolué neuf ans au PSG (2010-2019). Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser (Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale), tu peux avoir tout l’argent du monde et même plus, la classe ça ne s’achète pas » a lâché Rabiot, dont la mère a indiqué qu’elle allait porter plainte.

Le PSG sort du silence

Mis en cause par le milieu de terrain, le PSG a réagi en publiant un communiqué. « Le Club condamne fermement toute initiative portant atteinte à la dignité et appelle l’ensemble des acteurs à adopter la même position, afin de garantir des tribunes exemplaires, sereines et respectueuses (…) On est allés au bout de cette campagne, on a fait le maximum pour que ces événements n’aient pas lieu » a lâché le club parisien.

Le PSG interpelle les instances

Mais le PSG estime que ces dérapages sont monnaie courante dans les stades de France. « On ne réglera pas ça tout seuls. Les nombreuses insultes dont a été l’objet Bradley Barcola à Lyon n’ont pas été oubliées, sans que cela ne suscite autant de réactions. Nous sommes face à un problème que l’on rencontre dans tous les stades de France, il ne faut pas juste cibler le Parc des Princes et le PSG » a-t-il lâché dans des propos rapportés par Le Parisien.