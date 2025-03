«Ils ont peur de lui», jackpot pour le PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique semble avoir trouvé la formule magique pour régler le problème de réalisme d'Ousmane Dembélé. Devenu un véritable finisseur, le champion du monde tricolore est désormais cité comme éventuel Ballon d'or 2025 de par ses performances en club. Pour son coéquipier Matteo Guendouzi en sélection, c'est plus qu'une simple hypothèse à l'instant T.

Le Ballon d'or pour Ousmane Dembélé ? Avec ses 22 buts marqués en 2025 avec le Paris Saint-Germain, le serial buteur du PSG repositionné dans l'axe par Luis Enrique est inarrêtable ces derniers temps. Au point où son nom est mentionné dans la discussion du Ballon d'or 2025 avec Raphinha, Mohamed Salah ou encore Kylian Mbappé.

Mbappé : «Qu’est-ce que c’est un joueur Ballon d’Or ? Rodri, c’est un joueur Ballon d’or pour vous ?»

Le capitaine de l'équipe de France avait livré une interview au Parisien dimanche dernier avant d'entamer la trêve internationale avec les Bleus. L'occasion pour le journaliste Stéphane Bianchi d'interroger l'attaquant vedette du Real Madrid sur les chances de Dembélé concernant le Ballon d'or.

« Qu’est-ce que c’est un joueur Ballon d’Or ? Rodri, c’est un joueur Ballon d’or pour vous ? Pour moi, à la base, ce n’en était pas un, je pensais que le Ballon d’Or reviendrait à Vinicius mais au final, c’est Rodri qui l’a eu. Si je vous avais dit ça trois mois avant, vous m’auriez dit : « Mais qu’est-ce que tu racontes ? » Aujourd’hui, on ne sait pas vers qui penche le Ballon d’Or, si ce n’est qu’il ne faut exclure personne, que tous les joueurs peuvent être récompensés, peut-être même un gardien… ». Une réponse plutôt vague de la part de Kylian Mbappé.

Guendouzi : «Un candidat crédible au Ballon d'Or»

Coéquipier d'Ousmane Dembélé en équipe de France, Matteo Guendouzi s'est montré bien plus cash que Kylian Mbappé sur les chances de Ballon d'or du champion du monde 2018 et buteur incontournable du Paris Saint-Germain via des propos rapportés par Get French Football News.

« Ce qu'il fait, fait de lui un candidat crédible au Ballon d'Or. Il a toujours eu le potentiel pour cela. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde, même sans les buts, parmi les trois premiers pour le moment, mais il ajoute des statistiques. Il ne fait que confirmer ce que nous pensions depuis longtemps. Il y a beaucoup de joueurs qui commencent à avoir peur de lui ».