Pierre Ménès en guerre avec le clan Hanouna, le PSG impliqué

Amadou Diawara

Lorsqu'il travaillait chez L'Equipe, Pierre Ménès devait traiter les informations sur le PSG. Alors que Le Parisien est le grand concurrent de son média, le journaliste français a dû batailler ferme avec Gilles Verdez - qu'on voit désormais sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste aux côtés de Cyril Hanouna - dans son travail.

«C'était usant d'avoir cette épée de Damoclès»

« Suivre le PSG pour L'Equipe, c'était le seul secteur où tu étais en concurrence avec Le Parisien, qui était en plus un journal du même groupe, le groupe Amaury, a lancé Pierre Ménès. Il fallait toujours avoir les infos que les autres n'avaient pas, et surtout ne pas louper les infos que les autres avaient. C'est une concurrence que tu n'avais pas quand tu suivais les clubs de provinces, parce que la PQR à Paris, tout le monde s'en fout, personne ne la lit. Alors qu'à Paris, tout le monde lisait Le Parisien et L'Equipe. C'était extrêmement important ».

«La concurrence a été incarnée par Gilles Verdez»

Dans la foulée, Pierre Ménès en a rajouté une couche. « Quand tu suivais le PSG à la rubrique foot de L'Equipe, tu avais un vrai rôle, un statut important, qui t'ouvrait aussi les portes de l'équipe de France derrière en général, mais bon, c'était quand même parfois extrêmement usant d'avoir cette épée de Damoclès de la concurrence, qui a été longtemps incarnée par Gilles Verdez. Il était au Parisien avant de venir à L'Equipe et de se retrouver avec moi pour suivre le PSG. Gilles, je le vois de temps en temps avec Hanouna, je le connais bien », a précisé le journaliste français via Les Dossiers de Pierrot sur YouTube.